Inès Bayard: écrire sur le corps des femmes

Vous avez déjà dit qu'avec ce livre, vous vouliez faire comprendre la manière dont fonctionne le corps féminin. De quelle manière?

Mon personnage passe par plusieurs phases: elle se fait violer, elle tombe enceinte, ensuite on revient dans son adolescence et on comprend que c'était aussi une petite fille secrète et que pendant la période des règles, elle a quand même eu un sentiment de honte. Bref, on passe par toutes les phases de la vie de cette femme, et c'est une manière pour moi de faire comprendre le fonctionnement du corps d'une femme dans certaines situations. Je ne dis pas que j'ai fait une autopsie de toutes les phases - il y aurait tellement de choses à dire qu'il faudrait presque tout un livre sur ça. Je me suis attachée au fonctionnement du corps dans un contexte de violences sexuelles, d'une grossesse qui ne se passe pas comme on l'imagine, puis des rapports à la sexualité dans le couple, des rapports au médical, du regard de la société sur le corps des femmes... En m'intéressant à toutes ces étapes, je replace le corps au centre de la société. Ce n'est pas un livre éducatif, il n'y a pas de souci d'instruire et il n'y a pas, non plus, de morale à la fin.

Il s'agit de votre premier roman et il a connu un accueil très positif ainsi qu'une sélection au prix Goncourt. Comment réagissez-vous à ce succès?

J'ai écrit ce livre en ne sachant pas si j'allais être publiée parce que c'est un livre que j'ai envoyé par la poste à des éditeurs. Ça enlève l'angoisse de ne pas savoir s'il va être lu. Finalement, j'ai eu la réponse d'un éditeur trois semaines plus tard. C'est une belle histoire qui nous rappelle que les manuscrits sont lus dans les maisons d'édition. Je suis très satisfaite de la réception du livre. Après, le prix, c'est autre chose, c'est en dehors de l'écriture. La manière dont les gens vont percevoir un livre étonne toujours.

Le malheur du bas. Inès Bayard. Albin Michel.