La petite rose de Halley: pour découvrir Rober Racine

Le genre de retour de flamme qui transforme complètement son regard sur tout ce qui l'entoure, alors qu'il est à Hiroshima et relie ce drame à l'explosion de Little Boy, la première bombe atomique.

Qu'est-ce qui s'imprime en nous, comme ces ombres des victimes d'Hiroshima imprimées sur les bâtiments?

Sa femme et sa fille poursuivent elles aussi leurs quêtes personnelles et secrètes dans ce roman dense et profond comme une âme tourmentée ou dans le déni, où l'on retrouve entre autres le fantôme du poète Denis Vanier.

La petite rose de Halley. Rober Racine. Boréal, 234 pages.