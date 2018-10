Saint-Jambe: les résistants ***

Chantal Guy

C'est un recueil de textes dont l'assemblage constitue une étude ethnologique de la République de Saint-Jambe, quartier populaire de Québec, une enclave peuplée de marginaux et de révolutionnaires, un «pays dans le pays», même «quartier-pays», avec sa faune soudée autour du mythe de son Siège, qui a son propre carnaval (contre le fameux Bonhomme, pire que le bonhomme Sept-Heures), ses éboueurs artistes, sa Bibliomane, et combien d'autres personnages inclassables, dans ce lieu «où chacun adoptait l'eschatologie qui lui convenait» et où tous n'ont d'autre doctrine que l'utopie.