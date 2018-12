Coups de coeur 2018: les BD à l'honneur

Sabrina. Nick Drnaso. Drawn & Quarterly.

Par la radio et les médias sociaux, la haine se répand. Un album troublant, sélectionné pour le prestigieux prix littéraire britannique Man Booker Prize.

Sabrina a disparu, et pour ses proches, le monde s'écroule. Autour d'eux, de purs inconnus voient dans cette disparition la preuve de toutes leurs théories du complot.

Une fable teintée d'érotisme, fabuleusement illustrée par l'auteur du Goût du chlore et d'Une soeur. L'album de l'année en France.

Ce chemisier, qui lui donne une confiance nouvelle, attire sur elle tous les regards.

L'âge d'or. Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil. Aire Libre.

Du déjà vu? Pas quand le récit prend comme ici des accents féministes et politiques. Mieux, les illustrations de Cyril Pedrosa sont belles comme des enluminures.

Une princesse en exil et un royaume à reconquérir. Des traîtres et des alliés qui évoluent dans un Moyen Âge fantasmé...

Hungry Ghosts. Anthony Bourdain et Joel Rose. Dark Horse Comics (La version française, Fantômes affamés, sera bientôt en librairie.)

Des histoires de fantômes qui abordent les thèmes de l'avidité et de la gloutonnerie.

Anthony Bourdain, qui avait déjà publié une première série bédé, Get Jiro!, avec son ami Joel Rose, a coécrit un album d'horreur gore inspiré de légendes japonaises.

Le testament d'Anthony Bourdain et de Joel Rose

La dessinatrice jette un regard tendre et plein d'humour sur cette période bénie où les melons l'intéressaient plus que les garçons!

À 7 ans, Catherine Meurisse déménage à la campagne avec sa soeur et ses parents, deux amoureux de la nature comme de la littérature.

La chute du père

Riad Sattouf l'a souvent répété: le quatrième tome de L'Arabe du futur est celui autour duquel gravite toute sa saga autobiographique.

L'auteur, qu'on retrouve de moins en moins blond et de plus en plus déchiré entre ses deux parents, dévoile ici un lourd secret qui a marqué à jamais l'histoire de sa famille franco-syrienne.

Un album qui se démarque par son souffle et par son ton plus dramatique.

L'Arabe du futur 4 - Une jeunesse au Moyen-Orient (1987-1992). Riad Sattouf. Allary Éditions.