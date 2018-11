Geneviève Pettersen: plongeon dans Rosemont

Nous retrouvons Madame Chose dans les nouveaux studios de Qub, la nouvelle radio numérique de Québecor, où Geneviève Pettersen anime une émission quotidienne.

L'auteure et scénariste originaire de Chicoutimi avoue avoir une préférence pour les deadlines rapprochés. Ce qui fait que ce projet d'album, étalé sur près de quatre ans, lui a donné quelques angoisses existentielles. Malgré des préjugés qu'elle entretenait sur la bédé, elle s'est vite prise au jeu. «On m'avait demandé 5000 mots, j'en ai remis 22 000!», dit-elle en rigolant.

L'histoire de 13e Avenue est inspirée d'un fait divers entendu à la radio il y a quelques années. Il était question d'un électricien du Saguenay mort électrocuté sur un chantier de construction. Il laissait dans le deuil femme et enfant.

«Je me suis dit: "Quelle mort triste et absurde." Je me suis mise à penser à ce petit garçon de 6 ans, et je me suis demandé comment on se remettait d'un drame pareil.»

C'est à partir de cette prémisse que Geneviève Pettersen a créé le personnage d'Alexis, 11 ans, qui quitte sa ville natale de Chicoutimi avec sa mère après la mort accidentelle de son père. Mère et fils s'installent à Montréal, plus précisément à Rosemont, où Geneviève Pettersen habite, soit dit en passant. Non, il n'y a pas de hasard.