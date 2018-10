Harry Potter: «tout est parti du bouche-à-oreille»

Le succès et son ampleur vous ont-ils surpris?

Ce qui est intéressant, c'est que c'est venu des enfants. Ce sont eux qui ont alerté les libraires. Parce qu'ils ont aimé la couverture et le titre, peut-être parce qu'ils aimaient la collection Folio Junior. Mais tout est parti du bouche-à-oreille dans les cours de récréation. Cela dit, c'est arrivé vraiment progressivement. En Angleterre comme en France, c'est sorti sans tambour ni trompette *. Une sortie tout à fait normale, en petit tirage, entre 5000 et 10 000 exemplaires. Après un an, ça a explosé de façon vraiment exponentielle. À chaque titre, on avait 10 fois le nombre de lecteurs, puis 100, puis 1000, puis 1 million. Ç'a été la même chose dans tous les pays, du reste. À partir du volume 4, c'est devenu ce grand phénomène socioculturel qu'on connaît. Mais il ne se serait rien passé s'il n'y avait pas eu cet échange entre les enfants et les librairies.

Le succès est une chose, la longévité en est une autre. Harry Potter a manifestement été plus qu'un phénomène de mode. Comment l'expliquez-vous?

Parce que l'auteure traite de très nombreux sujets, profonds, dont la mort, bien sûr. Et qu'elle pose des questions que posent tous les enfants et tous les adolescents. Aussi, l'idée qu'elle avait de faire vieillir ses personnages, alors que, traditionnellement, le héros récurrent d'un livre pour enfants ne vieillit pas. Toute une génération a été très touchée et a accompagné cette croissance.

Quel impact, selon vous, a eu Harry Potter sur la littérature jeunesse?

C'est un succès tellement phénoménal qu'il y a un effet un peu miroir aux alouettes. Ça a libéré l'écriture. Beaucoup de talents se sont révélés. Beaucoup de jeunes écrivains disent: «J'ai osé écrire grâce à J.K. Rowling parce que c'était une jeune inconnue. Parce qu'elle a persévéré et passé beaucoup d'années à construire un monde.» Ça a aussi mis un éclairage sur la littérature jeunesse, qui était considérée comme un parent pauvre dans les milieux littéraires français. Mais il y a toujours un effet pervers. L'effet pervers, c'est la surproductivité. L'accroissement de l'offre, alors que le nombre de lecteurs et le temps de lecture n'augmentent pas. Enchères, surenchères, nécessité de faire de gros paris financiers sur des manuscrits encore à peine écrits. Aujourd'hui, les choses se sont formalisées, officialisées et organisées de façon plus industrielle. Il y a de grosses agences littéraires, on est inondés quotidiennement de manuscrits qu'on nous présente tous comme plus extraordinaires les uns que les autres. Tout le monde cherche le nouveau Harry Potter. C'est la rançon du succès. Elle est très lourde.

Et qu'a changé Harry Potter pour vous?

Ça n'a changé qu'à titre personnel. Faire partie d'une aventure exceptionnelle dans l'édition, c'est un peu un conte de fées. Mais ce n'est vraiment qu'une satisfaction personnelle.

Avez-vous l'impression d'être prisonnière de ce succès? De devoir, vous aussi, trouver le nouveau Harry Potter?

Rien n'a changé dans mon rapport au métier. J'ai toujours peur de me tromper. Toujours peur que le livre que j'adore ne rencontre pas le succès. Et c'est toujours le bonheur total quand il marche mieux que j'imaginais. Pour ce qui est de trouver le nouveau Harry Potter, je vous dirais non. Je ne pense pas que ce genre de chose arrive deux fois dans une vie.

______________________________________________________________________________

* Le premier tome de Harry Potter est sorti le 26 juin 1997 en Grande-Bretagne (Bloomsbury) et le 9 octobre 1998 en France (Gallimard/Folio Junior). Il est sorti aux États-Unis (Scholastic) le 1er septembre 1998.