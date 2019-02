L'arbre aux morts: suite réussie de Brasier noir **** 

On avait franchement adoré le roman Brasier noir, premier tome d'une trilogie de l'écrivain américain Greg Iles à qui l'on doit aussi 24 heures pour mourir et La femme au portrait.

La suite de Brasier noir, L'arbre aux morts, nous replonge avec plaisir dans cette enquête journalistique et policière sur des crimes racistes perpétrés dans les années 60 par des adeptes des Aigles bicéphales, une copie mafieuse du Ku Klux Klan, au Mississippi et en Louisiane.

Le roman se concentre sur le flic Forrest Knox, un officier ripou suspecté de meurtres, et sur le mystère entourant l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963.

Les deux seraient liés, indique la trame du livre, le drame de Dallas ayant été commandité par un parrain de la mafia de La Nouvelle-Orléans menacé d'expulsion par le procureur général de l'époque... Bobby Kennedy.

Les enquêtes du FBI et de la journaliste Caitlin Masters entraînent bien des morts violentes et révèlent un univers de corruption généralisée.

On dévore L'arbre aux morts tout en surfant sur l'internet pour en savoir plus, la fiction se mêlant à des faits et des noms réels. À noter, le beau style de la traductrice Aurélie Tronchet qui rend la lecture de ce livre passionnant fort agréable.

* * * *

L'arbre aux morts. Greg Iles. Actes Sud. 976 pages.