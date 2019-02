Une nouvelle traduction pour 1984

Les Éditions de la rue Dorion, établies à Montréal, proposent une nouvelle traduction du roman culte de George Orwell, 1984, dont la version originale comporterait plusieurs erreurs et contresens.

Celia Izoard, journaliste et traductrice d'ouvrages portant sur les nouvelles technologies, signe cette traduction qui, précise l'éditeur, «respecte la temporalité d'origine du récit et restitue la dimension philosophique et la fulgurance politique du roman...».