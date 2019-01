 Dix auteurs de langue anglaise qu'on lira en 2019 

Dans White (Penguin Random House), son premier essai, l'auteur d'American Psycho se fait observateur de la société américaine et livre une charge contre la censure et les limites à la liberté d'expression.

Est-ce la série télé qui l'a inspirée? Toujours est-il que l'écrivaine canadienne nous fait le cadeau d'une suite à The Handmaid's Tale. L'action de The Testaments: A Novel (Nan A. Talese), se déroulera 15 ans plus tard.

Ronan Farrow

Le journaliste à l'origine de l'enquête du New Yorker sur Harvey Weinstein poursuit sur sa lancée. Dans Catch and Kill (Little, Brown and Co.), le fils de Mia Farrow et de Woody Allen démontre comment des hommes puissants font taire des victimes d'agressions sexuelles.

Mois prévu de parution: avril

Elizabeth Gilbert

Dans son nouveau roman, City of Girls, l'auteure d'Eat Pray Love et de l'essai Big Magic nous racontera l'émancipation d'un groupe de jeunes femmes dans le milieu du théâtre new-yorkais des années 40.

Mois prévu de parution: juin

Siri Hustvedt

La narratrice de Memories of the Future (Simon & Schuster) revisite ses carnets et se souvient de sa première année à New York dans les années 70.

Mois prévu de parution: mars