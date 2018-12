Natasha Kanapé Fontaine dans Le Monde

La poète et actrice innue Natasha Kanapé Fontaine a le vent dans les voiles, et cela ne semble pas près de s'arrêter.

Samedi dernier, elle a fait l'objet d'un portrait dans le quotidien français Le Monde, où l'on est bien sûr revenu sur la controverse Kanata.

Elle confie au journaliste Marc-Olivier Bherer avoir trouvé l'été «difficile», avec tous ces débats, et estime que «l'échange et la rencontre entre peuples doivent être à la base du dialogue entre les cultures. Sinon, on perpétue le rapport de force».

Soulignons ici que Natasha Kanapé Fontaine est l'auteure du conte de Noël 2018 qui sera publié bientôt dans La Presse+. - Chantal Guy

> Consultez l'article: https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/12/16/natasha-kanape-fontaine-innue-et-rien-d-autre_5398336_3232.html