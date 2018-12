 Michel Tremblay récompensé du Grand Prix de la Francophonie 

En juin, on a appris que Michel Tremblay recevait le Grand Prix de la Francophonie 2018 décerné par l'Académie française.

Ce prix, assorti d'une bourse de 30 000 euros, célèbre «l'oeuvre d'une personne francophone qui, dans son pays ou à l'échelle internationale, aura contribué de façon éminente au maintien et à l'illustration de la langue française.»

Michel Tremblay est allé chercher son prix jeudi sous la célèbre coupole. Lors de la cérémonie, où l'on remettait de nombreux autres prix, le président en exercice Jean-Luc Marion a présenté l'écrivain dans ces termes: «C'est en 1968 que l'oeuvre de Michel Tremblay a pris son essor, avec Les belles-soeurs, estime Mme Carrère d'Encausse.

«La pièce choqua par les personnages de femmes ouvrières et de travestis, par un style grotesque et par l'emploi du "joual", ce parler québécois, à distance du français de France et de l'anglo-saxon, support de toute une revendication identitaire. Le scandale en assura le succès, puis la carrière de l'auteur.»