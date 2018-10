Cannabis et littérature font bon ménage

Baudelaire

Les paradis artificiels, publié en 1860, est probablement le livre le plus célèbre sur l'expérience de la drogue et son influence sur la poésie. Et Baudelaire était plutôt critique: «Je ne comprends pas pourquoi l'homme se sert de moyens artificiels pour arriver à la béatitude poétique, puisque l'enthousiasme et la volonté suffisent pour l'élever à une existence supra-naturelle.» Baudelaire faisait partie, avec Théophile Gautier, Jacques-Joseph Moreau de Tours, Eugène Delacroix, Alexandre Dumas et Gérard de Nerval, du Club des Hashischins, à Paris, où on expérimentait cette drogue ainsi que l'opium.

Kerouac, Ginsberg et la Beat Generation

Toute la bande de la Beat Generation a fumé du pot (et consommé bien d'autres choses aussi), et c'est peut-être pourquoi, plus tard, le mouvement hippie s'est réclamé de ces auteurs, au grand dam de Kerouac qui ne se reconnaissait absolument pas dans cette culture. De son côté, son pote (haha) Allen Ginsberg sera un militant affiché pour la légalisation du cannabis. Son célèbre poème Howl de 1955, lu en public, lui vaudra un procès, car on l'accuse d'obscénité et de glorifier la drogue.

Hunter S. Thompson

Difficile de faire une virée plus gelée que celle qu'on peut lire dans Fear and Loathing in Las Vegas, paru en 1972. On y suit un journaliste et son avocat dans leur voyage «au coeur du rêve américain», sous la forte influence de substances diverses. Et c'est grandement autobiographique, car Hunter S. Thompson a à peu près tout essayé dans le rayon de la dope. Il est considéré comme le père du journalisme «gonzo», qui valorise une immersion totale du journaliste dans son sujet, et une écriture «ultrasubjective» - ça inclut de raconter ses trips de drogue en détail...