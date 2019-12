Le calendrier de l’avent est entamé. Les vacances arrivent tranquillement. Voici cinq livres pour faire patienter les enfants – et les ados – jusqu’à Noël.

Marie Allard

La Presse

Conte pour grands

Les oiseaux ne fêtent pas Noël, comme chacun le sait. Gloria, une hirondelle baptisée par un garçon qui l’a soignée il y a longtemps, vole à contre-courant, vers le nord. Pendant ce temps, le camionneur Freddy d’Angelo conduit aussi vers le nord, de l’Italie jusqu’à Londres. Leurs destins vont se croiser la veille de Noël, dans ce beau conte qui parle de migrants et de solitude, avec humanité. Pour les 11 à… 111 ans.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Quelqu’un m’attend derrière la neige, de Timothée de Fombelle, illustrations de Thomas Campi, éditions Gallimard Jeunesse. Dès 11 ans.

Noël avec un chat

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Emma, 9 ans, vit à Paris avec sa mère, qui travaille beaucoup. Depuis le divorce de ses parents, la petite fille – bien que vive et débrouillarde – a le cœur gros. Heureusement que le chaton Loustic va faire irruption dans sa vie ! Ce roman qui rassemble trois aventures d’Emma et Loustic est très chouette. La dernière section contient des idées d’activités à faire pendant l’Avent – calendrier, pot à mots doux, recette de meringue, etc.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Mes histoires de Noël !, collection Emma et Loustic, texte de Fabienne Blanchut, illustrations de Caroline Hesnard, éditions Albin Michel Jeunesse. Dès 7 ans.

Noël punk

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

C’est l’histoire d’un renne, Elijah Betz, qui quitte la Laponie et le froid. Il rêve de musique. Plus exactement, de punk. Sa destination : Londres, où il crée un groupe punk avec d’autres animaux. Leur succès est tel qu’ils sont invités à jouer à l’anniversaire de la reine d’Angleterre. Une Élisabeth qui a un service à lui demander, entre reine et renne… Les magnifiques illustrations d’Olivier Chéné, pleines de clins d’œil, sont un cadeau en soi. Pour réconcilier les punks avec Noël.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Elijah Betz le renne (punk) d’Angleterre, texte d’Hélène Gloria, illustrations d’Olivier Chéné, éditions D’Eux. Dès 8 ans.

Cochon d’Inde des Fêtes

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Conçu par les scénaristes de l’émission jeunesse Cochon Dingue, diffusée à Télé-Québec, ce documentaire s’intéresse à toutes les fêtes. Autant à Noël qu’aux Rois, à Pâques ou aux anniversaires. On y apprend qu’en Amérique du Nord, un premier sapin de Noël aurait été décoré par une famille allemande à… Sorel. C’est dynamique, plein de blagues faciles, et ça plaira sûrement aux fans de Néo le cochon d’Inde.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Cochon Dingue fait la fête, textes de Karine Lachapelle, Marijo Meunier et Luc Michaud, illustrations de Tristan Demers, Les Éditions de la Bagnole. Dès 7 ans.

Noël disco

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Aussi différentes que les boules d’un sapin, les trois histoires présentées dans ce roman peuvent plaire à un large éventail de jeunes lecteurs. La première présente Vladimir, un garçon qui trouve un vieux barbu mal en point dans la forêt. La seconde met en scène Liv Lov, reine du disco, dont l’ascenseur tombe en panne le soir du réveillon. Très originale, la troisième se passe dans une ville où c’est Noël tous les jours ! C’est gai, ludique, sans être dénué de sens.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Trois histoires de Noël pas comme les autres, texte d’Audren, illustrations de Joëlle Dreidemy, Albin Michel jeunesse. Dès 7 ans.