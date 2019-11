On a un problème avec Lilou la loutre et L’ère de l’Expansion ont tous deux gagné le prix Cécile-Gagnon 2019, dans les catégories album et roman.

Marie Allard

La Presse

Assortis de bourses de 1000 $, ces prix sont attribués aux auteurs d’un premier album ou roman pour les enfants de 6 à 17 ans par l’Association des écrivains québécois pour la jeunesse.

On a un problème avec Lilou la loutre, d’Orbie, a été publié aux éditions Fonfon. Charmant et rigolo comme tout, cet album met en scène une loutre à l’air enjoué, qui grouille tout le temps.

L’ère de l’Expansion de Mathieu Muir, paru aux Éditions David, est un roman dystopique pour adolescents qui commence en 2208, sur une Terre presque épuisée.