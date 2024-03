Zamir Requiem pour la paix

Parmi les auteurs turcs traduits dans le monde entier, on connaît surtout Orhan Pamuk ou encore Ahmet Altan. Hakan Günday fait partie de la nouvelle génération d’écrivains turcs à lire, née 25 ans plus tard et élevée au beau milieu des bouleversements sociaux et géopolitiques qui ont affecté cette région du monde coincée entre l’Europe et l’Asie.