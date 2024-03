Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Le Garage Rose, tome 1 – Constance, de France Lorrain

France Lorrain entame sa huitième saga familiale avec ce premier tome qui nous transporte à Maskinongé, dans les années 1950. Quand son frère meurt dans un accident de voiture, la jeune Constance Rose envisage de devenir mécanicienne pour reprendre les rênes du garage familial, en dépit des obstacles qui se dressent sur son chemin.

Le Garage Rose, tome 1 – Constance France Lorrain Saint-Jean 400 pages

Châtiment, de Percival Everett

On dit de cette comédie noire qu’elle est audacieuse et provocatrice parce qu’elle aborde avec humour et ironie des sujets actuels comme le racisme et les violences policières. Dans une petite ville du Mississippi, des hommes blancs sont retrouvés atrocement mutilés alors qu’un cadavre abandonné sur toutes les scènes de crime rappelle un garçon noir lynché dans la même ville en 1955. Un polar intrigant porté par un duo d’enquêteurs tout en second degré.

Châtiment Percival Everett (traduit par Anne-Laure Tissut) Actes Sud 368 pages

L’étrange destin d’Ada Perch, de Francine Brunet

L’autrice des romans Le nain et Le géant raconte ici le destin d’une célèbre violoncelliste qui s’installe en Haute-Mauricie, le temps de faire le point sur sa carrière. Entre ses rencontres avec les riverains voisins, elle réfléchit à la chance, au mauvais sort et à la vocation, alors qu’elle doit décider quoi faire de son précieux violoncelle qui sème des catastrophes partout sur son passage.

L’étrange destin d’Ada Perch Francine Brunet Libre Expression 216 pages

Le ciel ouvert, de Nicolas Mathieu

Dans ces courts textes illustrés par les superbes peintures et dessins aux couleurs bariolées de l’artiste Aline Zalko, l’écrivain français et Prix Goncourt Nicolas Mathieu écrit sur l’amour, inspiré par une mystérieuse amante qui l’obsède. Un livre-objet poétique et enflammé.

Le ciel ouvert Nicolas Mathieu Actes Sud 128 pages

La fille qui prenait les armes, d’Amy Harmon

Les romans historiques ont toujours la cote – surtout quand ils s’inspirent d’une histoire vraie, comme celui-ci. En 1780, dans le Massachusetts, en pleine guerre d’indépendance des États-Unis, Deborah Samson réussit à se faire passer pour un homme et s’enrôle dans l’armée. Tout en découvrant l’horreur des champs de bataille, elle lutte pour garder son identité secrète. Une héroïne au parcours inspirant.

La fille qui prenait les armes Amy Harmon Saint-Jean 488 pages

Dix-neuf marches, de Millie Bobby Brown

Best-seller du New York Times, il s’agit du premier roman de l’actrice britannique révélée par les séries Stranger Things et Enola Holmes. On est à Londres, en 1942 ; pendant que la guerre fait rage, une jeune femme tente de mener une vie normale auprès de sa famille lorsqu’un accident vient bouleverser sa vie.