(Paris) L’acteur Anthony Delon a annoncé mercredi la publication fin mars d’un roman d’inspiration autobiographique, alors qu’un différend fait rage au sein de sa famille concernant son père Alain.

Agence France-Presse

« Sortie le 27 mars », a écrit Anthony Delon sur Instagram, à propos de ce roman intitulé Bastingage, aux éditions Fayard.

« Anthony a réussi un très beau roman, et ce n’est absolument pas une fiction sur son père et sur ce qu’il a vécu », a précisé à l’AFP la PDG de Fayard, Isabelle Saporta.

Elle réagissait aux informations de la radio RTL, qui a relevé tous les points de ressemblance entre la vie du héros de Bastingage et celle de son auteur.

« J’entends le buzz et je le comprends. On peut tout tirer vers l’autobiographique, et le problème quand on est romancier, c’est qu’on est toujours lu sous ce prisme. Mais c’est injuste pour Anthony, qui raconte autre chose, un amour entre une jeune femme perturbée, fracassée par la vie, que le héros essaie de sauver vaille que vaille », a-t-elle ajouté.

Le 25 janvier, une juge des tutelles a placé sous le régime de la sauvegarde judiciaire Alain Delon, 88 ans, très affaibli par la maladie, afin qu’une mandataire détermine « son suivi médical ».

Reclus dans sa propriété de Douchy, cet acteur de légende du cinéma français est pris dans le conflit entre ses enfants, qui jurent chacun veiller au mieux à ses intérêts.

Anthony, 59 ans, et Alain-Fabien Delon, 29 ans, souhaitent qu’il reste dans ce village. Anouchka Delon, 33 ans, plaide pour qu’il soit rapatrié en Suisse où, d’après elle, il serait bien mieux soigné.

En 2019, Alain-Fabien Delon avait également publié un roman d’inspiration autobiographique, De la race des seigneurs, où un apprenti comédien n’arrivait pas à sortir de l’ombre d’un père admiré de tous, mais tyrannique en privé.