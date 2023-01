Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents

Pour les petits

Au son du pipa

Les quatre saisons du pipa Texte de Patrick Lacoursière, illustrations de Josée Bisaillon, musique de Liu Fang Éditions La montagne secrète Dès 4 ans

Dans son lit, une petite-fille s’ennuie de son grand-père chéri. Alors que les flocons tombent à l’extérieur, elle pense au moment où elle ira le visiter à Kunming, la « ville du printemps éternel ». Au son des mélodies du pipa de sa mère, elle se laisse transporter jusqu’en Chine. À travers cet album musical, les enfants sont invités à découvrir cet instrument de musique traditionnel chinois. Une lecture qui fait voyager.

Pour les enfants

À l’aventure

Les enfants brocolis Mylène Goupil Éditions Québec Amérique Dès 9 ans

Hugo a grandi dans un champ de brocolis. Et même s’il adore son père avec qui il vit, il rêve du jour où il laissera derrière lui le quotidien monotone de la ferme. Lorsque l’adolescent de 15 ans trouve une importante somme d’argent, il achète une montgolfière et part à la recherche de sa mère. Sur la route, il fait de surprenantes rencontres : des demi-sœurs et des demi-frères, qui aimeraient eux aussi retrouver cette femme bohème qui les a quittés. S’ensuit une épopée fascinante racontée dans une écriture imagée qui fait rêver d’aventures.

Pour les adolescents

Montréal, avril 2042

Militant, tome 1 – Soulèvement Dïana Bélice Éditions de Mortagne Dès 12 ans

Pluies diluviennes, ouragans, sécheresses, tremblements de terre, tsunamis : « les conditions environnementales mondiales se sont radicalement détériorées », écrit Dïana Bélice dans ce premier tome d’une série dystopique qui se déroule en 2042. Mathis et ses amis font partie d’une organisation militante qui tente de renverser la vapeur. Après avoir fait la rencontre d’une étrange entité, le jeune Montréalais hérite de capacités étonnantes qui font de lui la figure de proue de ce combat pour sauver la race humaine. Catastrophes, vies en péril, bagarres, tromperies : le roman n’a rien à envier aux films d’action. Une suite est prévue et on l’attend avec impatience.

Bande dessinée

Des amis réconfortants

Félixe et la maison qui marchait la nuit Texte et illustrations de Sophie Bédard Éditions La ville brûle Dès 8 ans

Pour consoler la petite Félixe, la maison où elle habite a décidé de bouger. Chaque nuit, elle se déplace afin de trouver de nouveaux amis à sa propriétaire esseulée. Un chaton mignon, une oiselle très honnête, une lapine qui aime la propreté et un bébé affamé soutiendront la jeune fille dans l’épreuve qu’elle traverse. Une bande dessinée réconfortante qui réussit à aborder des sujets difficiles, soit le deuil et la déprime chez l’enfant, avec douceur et humour.

Documentaire

Empathique comme un singe

Solidaires – L’entraide dans la nature Texte de Séraphine Menu, illustrations d’Emmanuelle Walker Éditions La Pastèque Dès 8 ans

Des chauves-souris qui partagent leur butin en revenant de la chasse. Des oiseaux qui préviennent les zèbres, les girafes et les impalas du danger. Des rats qui tentent de sauver un congénère prisonnier. Des chimpanzés qui se font un câlin pour se consoler. « L’entraide est présente partout », soutient Séraphine Menu dans ce documentaire grand format qui met en lumière des comportements surprenants pouvant être observés dans la nature. Un livre instructif qui amène les lecteurs à poser un regard différent sur les animaux et les plantes.