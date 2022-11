La classe de Madame A

La magie des élèves

Pénurie d’enseignants, jeunes qui quittent la profession, écoles vétustes… Les problèmes dans le milieu de l’éducation sont nombreux à faire les manchettes. Mais derrière les murs des établissements scolaires, il y a aussi du beau. « C’est plein de magie », affirme Marie-Andrée Arsenault, enseignante au secondaire et autrice. Dans La classe de madame A – Récits et bricoles du quotidien, elle raconte les moments drôles, attendrissants et remplis de fantaisie qu’elle a vécus l’année où elle s’est retrouvée dans une école primaire.