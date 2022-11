(Rennes) Une réflexion sur la famille et l’immigration : le journaliste franco-libanais Sabyl Ghoussoub a remporté jeudi le Goncourt des lycéens 2022 pour son roman Beyrouth-sur-Seine.

Laurent GESLIN Agence France-Presse

« Le mauvais lycéen que j’étais devrait remercier les merveilleux lycéens que vous êtes. Ce prix est un énorme honneur », a réagi au téléphone Sabyl Ghoussoub joint par le jeune jury après l’annonce du prix.

« Ce livre c’est un hommage à mes parents, aux exilés de la guerre, je pense beaucoup aux vivants. C’est une belle histoire personnelle qui va bien au-delà de l’histoire de mes parents et je ne vous remercierai jamais assez pour ce choix », a-t-il ajouté.

Dans Beyrouth-sur-Seine (éditions Stock), son deuxième roman, le chroniqueur et journaliste franco-libanais âgé de 34 ans, propose une réflexion sur la famille et l’immigration, en questionnant ses parents venus s’installer en 1975 à Paris alors que la guerre va ravager leur pays.

À l’issue de deux tours de scrutin, le prestigieux prix a couronné par 7 voix Sabyl Ghoussoub, contre 5 pour le philosophe Nathan Devers et son livre Les liens artificiels (édition Albin Michel).

Ce 35e Goncourt des lycéens sera remis à l’auteur à Paris à 19 h au ministère de l’Éducation nationale.

Après d’ultimes délibérations à huis clos, les 12 jurés lycéens venus de toute la France ont annoncé le lauréat vers 12 h 45 dans une ambiance solennelle dans la grande salle de la mairie.

« On a choisi ce livre parce qu’il parle de la crise identitaire, la question de l’immigration, ce thème-là peu de livres en parlent », a expliqué aux journalistes la présidente du jury Blandine Lebrequier en terminale au lycée Thomas Elye à Cherbourg-en-Cotentin.

« En fait ce livre, et même l’auteur, c’est solaire, la narration est juste incroyable, on a l’impression qu’on est dans la famille du narrateur », a-t-elle souligné.

« Saveurs de l’Orient »

Ce roman a aussi interpellé Paul Hugo en 2de au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux, qui « ne connaissait pas trop cette culture libanaise ».

Ce livre « permet de toucher ces saveurs de l’Orient, les ambiances de la famille de Sabyl Ghoussoub, il y a des touches d’humour », a relevé l’élève.

Pour Noé Mazouz, en seconde générale au lycée Jean Moulin à Forbach (Moselle), l’auteur parle de « cette remise en question sur la recherche de soi, la question de ses origines ».

« Du coup on se pose la question : est-ce qu’on doit aller demander à nos parents, nos grands-parents d’où est-ce qu’on vient ? » s’interroge l’élève. Malgré l’écriture humoristique, « il y a quand même la guerre qui est présente » et l’auteur « mélange bien les deux », a-t-il estimé.

Pour Lena Depinoy, élève de 1re générale au lycée De Gaulle de Dijon, il s’agit d’un roman « assez inclusif et intergénérationnel » qui « culturellement apporte beaucoup ».

Ce prix littéraire est « vraiment le prix des lycéens », a assuré la jeune fille. « Aucun adulte ne nous a influencés ni dit quoi faire. On ne se sent pas trop écoutés d’habitude, là on était mis sur une estrade littéralement », a-t-elle expliqué.

Petit frère du Goncourt, le Goncourt des lycéens, créé à Rennes en 1988 et organisé par la Fnac et le ministère de l’Éducation nationale, se déroule chaque année de septembre à novembre et permet à quelque 2000 élèves des lycées généraux, technologiques, professionnels et agricoles, de la seconde au BTS, de découvrir la littérature contemporaine et de susciter le goût de la lecture.

Leur choix se fait à partir des 15 ouvrages de la sélection du prestigieux prix Goncourt.

Cinquante-cinq lycées étaient mobilisés cette année en région où plusieurs rencontres entre élèves et auteurs ont été organisées. Le prix associait aussi des lycées à l’étranger (États-Unis, Canada, Liban).

Très prescripteur en termes de ventes, le Goncourt des lycéens avait été attribué l’an dernier à Clara Dupont-Monod pour S’adapter (éditions Stock), un roman sur le handicap.