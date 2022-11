Salon du livre de Montréal

Les nouveaux visages du roman québécois

Une fois réunis, leurs premiers romans dressent le portrait d’une littérature québécoise riche et plurielle, grave et comique, inquiète et lumineuse. À l’approche du Salon du livre de Montréal, faites connaissance avec Philippe Yong, Sara Robinson, Ayavi Lake et Benjamin Gagnon Chainey.