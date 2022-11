Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Une première plateforme québécoise de livres audio

Les entrepreneures Joanie Tremblay et Sandra Felteau ont lancé une nouvelle application d’écoute et d’achat de livres audio dans le but de faire rayonner la littérature québécoise. Baptisée Narra, la plateforme possède une collection de près de 10 000 livres francophones, dont 1500 titres québécois et canadiens, et se pose comme solution de rechange aux géants du numérique. « Jusqu’à ce jour, beaucoup d’efforts ont été investis dans la production d’œuvres audio d’ici, mais très peu dans la commercialisation et la vente ; il y avait un chaînon manquant pour créer un réel engouement autour du livre audio », affirme Joanie Tremblay, cofondatrice et directrice des communications de Narra. Le projet a été rendu possible en partie avec le soutien des gouvernements canadien et québécois et s’inscrit dans le contexte du Plan numérique culturel du Québec.

Plusieurs nouveautés pour Louise Penny

L’inspecteur-chef Armand Gamache, créé par Louise Penny, fait beaucoup parler de lui ces jours-ci… On a appris cette semaine que les huit épisodes de la série Le village de Three Pines, adaptée des romans, seront diffusés dès le 2 décembre sur Prime Video, alors que sa 18e enquête (A World of Curiosities) arrivera en librairie — en anglais – le 29 novembre. La date de sortie en français reste à confirmer, mais les lecteurs francophones peuvent se rabattre entre-temps sur Le pendu, une novella de 128 pages parue en anglais en 2010 et qui a été enfin traduite par Lori Saint-Martin, disparue récemment, et Paul Gagné.

Une édition Quarto des romans de Réjean Ducharme

La prestigieuse collection Quarto de Gallimard a entrepris de réunir en un volume l’ensemble des romans de Réjean Ducharme. Cette édition spéciale propose un éclairage nouveau sur l’écrivain disparu en 2017, qui a toujours préféré rester dans l’ombre depuis son entrée en littérature avec L’avalée des avalés, écrit à l’âge de 25 ans. L’ouvrage (édité par Élisabeth Nardout-Lafarge, avec la collaboration de Monique Jean et de Monique Bertrand) reproduit également des documents personnels de l’auteur ainsi que des écrits intimes inédits. La parution est prévue pour le 30 novembre au Québec.

Un essai encyclopédique sur les féminicides

Voilà un nouveau titre ambitieux, qui examine une problématique contemporaine d’un point de vue historique et s’inscrit comme une véritable référence en la matière. L’historienne française Christelle Taraud a réuni dans Féminicides – Une histoire mondiale (La Découverte) les travaux de spécialistes sur les violences commises envers les femmes à toutes les époques, et ce, dans le monde entier. Cet ouvrage de plus de 900 pages analyse avec profondeur le « crime de féminicide » à partir d’une perspective mondiale, alors que le mot ne cesse de résonner dans l’actualité.

Un thriller audio avec Patrick Labbé et Patrice Robitaille

Les fans de thrillers psychologiques ont droit à un tout nouveau livre audio qui vient de paraître sur la plateforme Audible, Oracle 2 : meurtres au pays des rêves. Ce polar qui fait suite au livre audio Oracle, d’Andrew Pyper, est interprété par Patrick Labbé, dans le rôle de Nate Russo, un médium qui aide le FBI à résoudre des enlèvements et des homicides. Patrice Robitaille et Ariane Castellanos incarnent ses acolytes du FBI et l’accompagnent dans la traque d’un tueur en série diabolique.

Un premier livre jeunesse pour la chanteuse Pomme

Moment de la journée redouté par certains enfants, l’heure de la sieste est à l’honneur dans le premier livre jeunesse de la chanteuse française Pomme. Dans Sous les paupières, Claire Pommet, de son vrai nom, entraîne les petits lecteurs dans les rêves de Sofia. « Chaque jour, en fermant les yeux, elle ouvre la porte d’un minuscule monde magique. Un monde peuplé de lutines et de lutins, où les champignons sont des maisons, où les loutres sont des bateaux et les citrouilles, des chapeaux », peut-on lire dans cet album bienveillant qui parle d’amitié et d’acceptation de soi et des autres. L’autrice de même que l’illustratrice Pauline de Tarragon seront de passage dans deux librairies montréalaises pour des séances de signature le mois prochain : à L’Euguélionne, le 9 décembre, à 18 h, et au Port de tête, le 10 décembre, à 14 h.

Sous les paupières Texte de Claire Pommet, illustrations de Pauline de Tarragon La ville brûle Dès 3 ans

Les finalistes du prix TD dévoilés

Le Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse a récemment dévoilé ses finalistes. Cinq titres de langue française sont en lice pour cette distinction qui, depuis 18 ans, récompense les fleurons de la littérature jeunesse au pays : Dans mon garde-robe, d’Aimée Verret, Les devoirs d’Edmond, d’Hugo Léger et de Julie Rocheleau, Papier bulle, de Simon Boulerice et d’Eve Patenaude, La guerre des bébés, de Carole Tremblay et d’Élodie Duhameau, de même que La fin des poux ?, d’Orbie. Une bourse de 50 000 $ sera remise à l’auteur et à l’illustrateur du livre gagnant le 15 novembre prochain lors d’une cérémonie virtuelle. Celle-ci sera présentée en direct sur la page Facebook de Communication-Jeunesse dès midi.

