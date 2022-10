Extrait de L’Halloween des trois petits cochons, texte et illustrations d’Anne-Claire Delisle

Votre enfant trépigne d’impatience à l’idée de revêtir son déguisement de superhéros, de sorcière ou de zombie ? Voici quelques suggestions de lecture pour l’aider à patienter jusqu’au soir de l’Halloween.

Véronique Larocque La Presse

Bonbons et grand méchant loup

« Youpi ! L’Halloween, c’est aujourd’hui ! » Les trois petits cochons sont fébriles à l’idée de récolter des bonbons. Peut-être un peu trop. Très excités de voir les suçons et les chocolats s’accumuler dans leurs sacs, Zébulon et Louison en oublient les recommandations de leurs parents, contrairement à leur frère Philémon, qui reste poli et prudent. Les deux cochonnets cognent même à la porte d’une maison peu invitante : celle du grand méchant loup ! Une histoire divertissante qui rappelle aux enfants les conseils de sécurité pour passer une belle soirée.

L’Halloween des trois petits cochons Texte et illustrations d’Anne-Claire Delisle Éditions Auzou Dès 3 ans

Derrière la porte du manoir hanté

IMAGE MAIRA CHIODI, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA BAGNOLE Extrait de La doudou qui avait une monstrueuse envie de bonbons, texte de Claudia Larochelle, illustrations de Maira Chiodi

La famille Ogrelet collectionne des bonbons du monde entier, disent les adultes du quartier. Malheureusement, ce sont d’effroyables voisins qui habitent un manoir hanté, disent les enfants. Cette année, Jeanne a décidé de prendre son courage à deux mains et d’aller cogner à la porte de cette étrange maison. Peureuse, la doudou fait tout pour décourager la fillette, qui se rend quand même sur place. Dans cette nouvelle aventure du duo chouchou des tout-petits, surmonter ses peurs a un goût délicieux de caramel.

La doudou qui avait une monstrueuse envie de bonbons Texte de Claudia Larochelle, illustrations de Maira Chiodi Éditions La Bagnole Dès 4 ans

Drôle de fantôme

IMAGE JULIEN MONIER, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DUPUIS Extrait des Sauveurs d’esprits, tome 1 – Louise, texte de Carbone, illustrations de Julien Monier

Affligée par la mort récente de son père, la jeune Sam passe de nombreuses heures sur sa tombe. Un après-midi, alors qu’elle quitte le cimetière, elle aperçoit le fantôme d’une femme âgée. Intriguée par cette apparition, Sam accepte d’aider le spectre à retrouver son mari, malgré les objections de son grand frère. Il n’est toutefois pas évident de mener une enquête lorsque l’informatrice est un drôle de fantôme qui a perdu la mémoire.

Les sauveurs d’esprits, tome 1 – Louise Texte de Carbone, illustrations de Julien Monier Éditions Dupuis Dès 9 ans

Réveiller les morts

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS MICHEL QUINTIN Extrait de Le monde paranormal d’Odile – tome 1, d’Ariane Charland

« Bloody Lily, Bloody Lily, Bloody Lily ! » Répéter trois fois le surnom donné à une morte devant sa sépulture n’est jamais une bonne idée. Sans le vouloir, Odile, sa nouvelle amie Marie-Charlotte et la bande de la désagréable Céleste ont réveillé l’esprit dangereux d’une adolescente qui a maintenant soif de vengeance. Si Odile est une habituée des phénomènes paranormaux – sa meilleure amie est le fantôme d’une jeune fille morte il y a 300 ans –, elle n’a jamais eu à affronter un revenant démoniaque. Médium, sorcière et fantôme font équipe dans cette histoire qui donne quelques frissons.

Le monde paranormal d’Odile, tome 1 – Bloody Lily Ariane Charland Éditions Michel Quintin Dès 11 ans

Enquêtes surnaturelles

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS HÉRITAGE Extrait de La dépoussiéreuse de crimes – Les fantômes du passé, d’Annie Richard

Une auto-stoppeuse qui disparaît après avoir prédit un triste évènement à son conducteur. Des esprits qui errent dans les couloirs du Château Frontenac. Un train fantôme qui apparaît une fois la nuit tombée. Voici trois des huit mystères sur lesquels se penche la recherchiste d’enquête Annie Richard dans ce documentaire illustré de photos d’époque et de reliures de journaux. Même si elle ne parvient pas à élucider toutes ces histoires, la lecture du « rapport détaillé » de l’autrice est passionnante. Aux enfants qui souhaiteraient également jouer les détectives, elle offre quelques astuces.

La dépoussiéreuse de crimes – Les fantômes du passé Annie Richard Éditions Héritage Dès 10 ans

« Joyeux » anniversaire

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS Z’AILÉES Extrait de Poison surprise, de Keven Girard

Le jour de sa fête, Jacob reçoit un visiteur inattendu. Son parrain Éole, dont il ignorait l’existence, vient passer quelque temps à la maison. Cet homme ténébreux n’inspire rien de bon au garçon. Surtout que le gâteau d’anniversaire qu’Éole lui a apporté l’a rendu malade. Et quelle est donc cette odeur âcre qui émane de la chambre d’amis où l’étrange personnage est logé ? Même si le titre du roman laisse deviner qu’une substance dangereuse est au cœur de l’histoire, on lit d’un trait ce plus récent livre de la collection « Zone frousse » pour connaître les motivations de l’inquiétant parrain.