Critique de Vert comme l’enfer

Un récit haletant

Tout comme Fille de fer, qui nous amenait dans un endroit reculé et imprévisible — la Haute-Côte-Nord –, ce nouveau roman d’Isabelle Grégoire nous transporte dans un milieu certes plus tropical, mais où les dangers et secrets se tapissent dans l’ombre, prêts à bondir et à avaler ceux qui s’y frottent.