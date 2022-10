Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Évènement

Une 45e édition haute en couleur pour le Salon du livre de Montréal

Le Salon du livre de Montréal se prépare déjà à son grand rendez-vous annuel qui se déclinera de nouveau en trois volets cette année. Dès le 11 novembre seront lancées les activités du Salon dans la ville et du Salon en ligne, alors que l’évènement au Palais des congrès recevra, du 23 au 27 novembre, un grand nombre d’auteurs d’ici et — pour la première fois depuis le début de la pandémie — des écrivains étrangers qui seront de passage à Montréal pour l’occasion. L’identité visuelle de cette 45e édition est signée par l’agence LEEROY, tandis que la programmation complète du Salon sera dévoilée fin octobre.

Campagne

Lancement d’À GO, on lit !

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Sarah-Maude Beauchesne

La nouvelle campagne À GO, on lit ! battra son plein dès le 19 octobre, et ce, jusqu’en décembre, afin d’encourager la lecture chez les adolescents et jeunes adultes de 14 à 20 ans. Cette 5e édition aura pour ambassadeurs l’animateur et humoriste Kevin Raphaël, qui est l’un des fantastiques à Véronique et les fantastiques cette saison ; la scénariste, autrice et comédienne Sarah-Maude Beauchesne, dont le tournage du premier long métrage, Cœur de slush, vient tout juste de commencer ; et l’humoriste David Beaucage, qui présente notamment son spectacle Essais-erreurs cet automne et une nouvelle saison de sa balado Drette su’l tape.

OHdio

Une version audio de Là où je me terre

Là où je me terre Caroline Dawson Remue-Ménage 208 pages

Depuis mercredi, on peut écouter gratuitement l’adaptation audio du roman Là où je me terre, de Caroline Dawson, sur l’application Radio-Canada OHdio. C’est la comédienne Kathy-Alexandra Retamal Villegas qui assure la lecture de ce texte qui raconte l’intégration au Québec, dans les années 1980, d’une famille chilienne. Elle est notamment accompagnée d’Anne Dorval, Michèle Deslauriers, Catherine Proulx-Lemay, Francis Ducharme, Pierre Verville, Henri Picard et Bernard Derome, parmi tant d’autres, alors que sa propre mère, qui est elle aussi d’origine chilienne, y interprète le rôle de la mère de Caroline Dawson.

Parution

Un roman posthume signé François Blais

Le garçon aux pieds à l’envers – Les chroniques de Saint-Sévère François Blais Fides

Les éditions Fides publieront le 12 octobre prochain Le garçon aux pieds à l’envers – Les chroniques de Saint-Sévère, roman posthume de François Blais. L’auteur, qui a notamment laissé sa marque dans le monde de la littérature jeunesse, a remis le manuscrit de cette œuvre pour les 12 ans et plus peu de temps avant sa mort, en mai dernier. L’histoire suit deux adolescentes qui tentent d’élucider le mystère derrière la disparition d’une jeune voisine. Leur enquête, qui implique un chasseur de démons, les mènera aux frontières du paranormal. Au cours de sa carrière, François Blais a écrit une quinzaine de livres, dont Lac Adélard, qui a reçu le prix du Gouverneur général et le Prix des libraires du Québec.

Honneurs

Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal : Fanny Britt et Simon Boulerice parmi les finalistes

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Fanny Britt

La Ville de Montréal a dévoilé cette semaine les cinq œuvres en lice pour le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal. Les auteurs et illustrateurs qui ont retenu l’attention du jury sont Linda Amyot, pour Léonore, Simon Boulerice et Ève Patenaude, pour Papier bulle, Mario Brassard et Gérard Dubois, pour À qui appartiennent les nuages ?, Orbie, pour La fin des poux ?, de même que Fanny Britt et Isabelle Arsenault, pour Truffe. Le prix sera décerné le 18 octobre à la bibliothèque Saint-Henri. Par ailleurs, l’Association des libraires du Québec a annoncé les titres des 48 œuvres québécoises ou étrangères qui se sont taillé une place sur la liste préliminaire du Prix des libraires du Québec. Les finalistes seront révélés en novembre prochain.

Évènement

Un nouveau prix jeunesse au Festival BD de Montréal

IMAGE FOURNIE PAR LE FESTIVAL Le Festival BD de Montréal

Le Festival BD de Montréal a annoncé cette semaine la création d’un nouveau prix pour souligner la qualité d’une œuvre québécoise destinée à un public de 14 ans et moins. Le prix Bédélys jeunesse Québec sera accompagné d’une bourse de 1000 $ et d’un « trophée unique ». Le premier lauréat de cette récompense sera dévoilé le 25 mai prochain lors de la 24e soirée des prix Bédélys, en marge du Festival BD de Montréal. Les nommés n’ont pas été divulgués pour le moment.

