Le bédéiste Riad Sattouf en a fait l’annonce sur son compte Instagram. Le 6e et dernier tome de sa populaire série L’Arabe du futur sortira en France le 1er décembre.

Jean Siag La Presse

Après avoir exploré son adolescence dans le tome 5, le bédéiste couvrira dans ce nouvel album graphique de 170 pages les années 1994 à 2011, soit celles du jeune adulte. Publié par Allary Éditions, L’Arabe du futur devrait être disponible au Québec en janvier 2023.

La série autobiographique, vendue à plus de 3 millions d’exemplaires dans le monde, raconte l’enfance et la jeunesse du bédéiste, né d’une mère bretonne et d’un père syrien. On plonge ainsi dans sa vie de famille mouvementée en Libye, en Syrie et en Arabie saoudite, sans oublier ses passages en France, du côté de sa mère.

Traduite en 22 langues, les albums de la série ne sont toujours pas disponibles dans sa langue paternelle — en arabe —, ce qui devrait être fait au terme de la publication du 6e tome.

« J’ai été approché par quelques éditeurs qui voulaient seulement s’engager à traduire le premier tome, avait expliqué le bédéiste à La Presse il y a deux ans. Je ne voulais pas courir ce risque. Je veux que mes cousins en Syrie puissent lire l’histoire en entier et pas seulement une partie de celle-ci. »