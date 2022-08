Poignardé sur scène

L’auteur Salman Rushdie sous respirateur artificiel et pourrait perdre un œil

(New York) Salman Rushdie, auteur des « Versets sataniques » et cible depuis plus de 30 ans d’une fatwa de l’Iran, a été placé sous respirateur après avoir été poignardé vendredi au cou et à l’abdomen dans l’État de New York par un homme qui a été arrêté.