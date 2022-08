Quelques mois à peine après la publication de Sur la route avec Bashō, Dany Laferrière vient de faire paraître son cinquième roman dessiné, Dans la splendeur de la nuit.

Laila Maalouf La Presse

Comme ses précédents, le roman graphique de 144 pages est entièrement manuscrit. Il est publié chez Points Poésie, dans une collection dirigée par l’écrivain Alain Mabanckou, qui le décrit comme « l’un de ses récits les plus touchants, les plus bouleversants depuis son roman L’Énigme du retour », qui lui avait valu le prix Médicis en 2009.

Dany Laferrière, qui est membre de l’Académie française depuis 2013, y évoque son père, sa mère, sa sœur, et sonde son âme de poète qui se « réveille le matin avec le goût d’un récit sur les lèvres ».

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait du livre de Dany Laferrière Dans la splendeur de la nuit

« Les gens pensent que les livres restent dans la bibliothèque la nuit alors qu’ils partent à la recherche des lecteurs endormis. […] Je ne sais plus quand les lettres de l’alphabet se sont infiltrées en moi pour faire de ma vie celle d’un lettré gorgé d’encre avec un filet de sang », écrit-il.

Au fil des pages, l’écrivain raconte la nuit qui l’habite et le hante, le cache des autres et l’inspire, nourrie par les souvenirs de son enfance à Port-au-Prince.

Le texte entremêlé à ses dessins prend toutes sortes de libertés graphiques. On lit le livre en le manipulant dans tous les sens, à coups de petites phrases surgies au beau milieu d’un croquis ou de tirades plus longues écrites d’une traite – un peu comme si on entrait dans l’intimité du carnet du poète pour découvrir ses errances poétiques et ses crayonnages vifs et colorés.

Dany Laferrière sera en séance de dédicaces vendredi, à Montréal, à l’occasion de la journée « Le 12 août, j’achète un livre québécois » : de 14 h à 15 h à la librairie Monet, et à compter de 18 h à la librairie Renaud-Bray de la rue Fleury Est.

Dans la splendeur de la nuit, Dany Laferrière, Points, 144 pages