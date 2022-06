En Allemagne, la combinaison de plongée en eau froide n’est pas qu’un vêtement de sport. Elle est tantôt symbole de liberté, tantôt symbole de mort.

André Duchesne La Presse

Car entre 1961 et 1989, années de la construction et de la destruction du mur de Berlin et, par extension, de tous les barrages séparant les deux Allemagnes, 5609 citoyens ont tenté de fuir l’Allemagne de l’Est via la mer Baltique. Or, seulement 913 ont réussi. Voilà un bon exemple pour illustrer comment est construit Allemagne : mémoires d’une nation, un ouvrage colossal qui raconte l’Allemagne et les Allemands par leurs objets, leur nourriture, leurs œuvres d’art, leurs édifices. Ce livre est une formidable porte ouverte sur plusieurs siècles de l’histoire du pays. Rédigé par l’ancien directeur de la National Gallery et du British Museum de Londres, l’ouvrage fait penser à une promenade dans un musée. Sauf qu’ici, on lit toutes les vignettes ! Parce que c’est écrit, et traduit, brillamment. Parce que MacGregor est habité par son sujet sans verser dans la complaisance. Parce qu’on en est amusé et instruit. Prenons la saucisse, dont le nombre de déclinaisons est le reflet du pays avec ses innombrables divisions passées (villes, régions, royautés, etc.) « Une carte des saucisses d’Allemagne ressemblerait à une mosaïque d’une complexité insaisissable », écrit l’auteur. Ailleurs, il décortique l’amalgame d’une route commerciale faite de villes fortes et autonomes. Leur regroupement s’appelait Hanse. De là, le nom de la compagnie aérienne Lufthansa (l’Hanse de l’air). Sans surprise, de longs passages sont consacrés à la Seconde Guerre mondiale et au régime nazi, mais sans que cela occulte l’ensemble. Un travail remarquable.