Nous avons demandé aux chefs des principaux partis provinciaux de nous confier trois de leurs lectures estivales d’ici et d’ailleurs, juste à temps pour le début des vacances. Aujourd’hui : le chef du Parti conservateur du Québec.

Laila Maalouf La Presse

President Reagan – The Role of a Lifetime Lou Cannon Public Affairs

« J’aime beaucoup lire, surtout l’été, pendant les vacances. J’ai reçu à mon anniversaire la biographie du président Reagan, en anglais. Mes amis m’ont dit qu’il faut absolument que je la lise. C’est un ouvrage de 900 pages qui date d’il y a quelques années, donc c’est une grosse lecture qui va s’imposer. Je vais peut-être même traîner ça dans l’autobus pendant les élections parce que je n’aurais pas besoin de changer de livre souvent. J’aime ça lire 10 ou 20 pages, juste pour me relaxer, avant de m’endormir. C’est le genre de lecture parfait pour ça. »

Base Type Null : Les aventures de Michelangelo Michel Kelly-Gagnon Futur libre

« C’est un récit d’humour qu’a écrit mon ami Michel Kelly-Gagnon, le PDG de l’Institut économique de Montréal. Ce qui est intéressant, c’est que c’est une fiction post-COVID où quelqu’un se réveille dans un monde où on est de plus en plus contrôlés. [Le personnage] fait partie des dissidents et on le suit dans ses aventures, à travers toutes les péripéties d’un monde en déclin. »

Mes carnets de saison : printemps-été Josée di Stasio KO Éditions

« Je vais beaucoup vous surprendre avec ce titre-là. C’est mon chum qui me l’a acheté parce que c’est moi qui cuisine à la maison. J’adore lire les livres de recettes, je les lis comme un roman. J’aime cuisiner, mais je ne suis pas le genre qui suit une recette ligne par ligne. Je regarde le mélange des saveurs et des ingrédients et je m’en inspire. Et Josée di Stasio est une de mes préférées. Je passe des heures juste à regarder les images et à imaginer des affaires à essayer à partir de ça. Ça m’inspire pour d’autres choses, même à croiser des recettes, parfois, ou mélanger des plats. Ça aussi, c’est quelque chose que je veux faire cet été parce que ce sont toutes des recettes d’été, donc c’est sûr que je vais en essayer. Quand je vais être à la maison, je vais en profiter pour gâter mon chum, parce qu’il ne me verra pas souvent ! »