Rien de grave n’est encore arrivé

Martha Wainwright, une plume libre et insoumise

Ce fut un beau moment d’assister à la première vraie rencontre entre Martha Wainwright et Fanny Britt. La première vient de sortir son autobiographie, Stories I Might Regret Telling You, et la deuxième en a assuré la traduction en français (Rien de grave n’est encore arrivé, qui sort ce mardi). Entrevue sur la conciliation femme-travail-famille.