Deux fois par mois, une personnalité publique nous confie quelles sont ses lectures du moment. Cette semaine, Olivier Bernard, pharmacien, vulgarisateur scientifique et animateur de l’émission Les aventures du Pharmachien et de la balado Dérives.

Laila Maalouf La Presse

Novice

Novice Stéphane Dompierre Québec Amérique

« Je viens de le terminer. Je ne lis pas beaucoup de romans, en général, mais pendant la pandémie, ça me tentait, donc j’ai lu plein de romans d’horreur. […] On dirait que ça m’a fait sortir de l’horreur du quotidien. C’est comme une comédie-slasher à propos d’un tueur qui attaque un camp de déconnexion des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d’humour, il joue avec les clichés des films d’horreur classiques. Il y a aussi un commentaire social sur les réseaux sociaux, la haine en ligne, et ça me rejoint personnellement, étant donné que je fais beaucoup de choses sur le web. On dirait que tout ce que j’aime était dans ce roman-là. C’est super bon, vraiment. »

Mexican Gothic

Mexican Gothic Silvia Moreno-Garcia Bragelonne

« L’autrice est canadienne. C’est probablement le meilleur roman d’horreur que j’ai lu depuis 10 ans. Ça se passe au Mexique ; une fille va retrouver une partie de la famille, tout le monde est mystérieux. […] Il y a une atmosphère incroyable et une ambiance extraordinaire, dignes d’un film de Guillermo del Toro, mais en meilleur. Je me suis donné comme objectif dans les deux dernières années de lire un maximum de romans écrits par des femmes, parce qu’on associe beaucoup les romans d’horreur à quelque chose de masculin ; je lis des romans d’horreur depuis que je suis jeune – Stephen King, etc. – et c’est un des romans […] extraordinaires que j’ai achetés avec cet objectif-là. »

Le triomphe et la chute des dinosaures

Le triomphe et la chute des dinosaures Steve Brusatte Québec Amérique

« Avec ce livre, on est plus proche de ce que j’ai l’habitude de lire à l’année – 90 % de ce que je lis, c’est de la vulgarisation scientifique, et j’essaie vraiment d’aller dans des sujets que je connais moins. C’est un chef-d’œuvre de vulgarisation scientifique. L’auteur est un paléontologue qui a fait quelques découvertes majeures sur les dinosaures dans les dernières années. […] C’est raconté au “je”, comme une quête personnelle ; c’est vraiment un récit de sa carrière entrecoupé de tous les chercheurs qu’il rencontre. On apprend aussi qu’avant les dinosaures, il y avait d’autres créatures dont on n’a jamais entendu parler. […] J’avais envie de pleurer à la fin quand les dinosaures disparaissent. »