PHOTO DR. SEUSS/TM & © DR. SEUSS VIA THE ASSOCIATED PRESS

Des croquis de créatures fantastiques du Dr Seuss qui n'ont jamais été publiés auparavant seront inclus dans de nouveaux livres écrits et illustrés par un groupe inclusif d'auteurs et d'artistes prometteurs, a annoncé mercredi la société qui détient les droits de propriété intellectuelle des œuvres du Dr Seuss.

Mark pratt The Associated Press

La nouvelle gamme de livres comprendra des histoires originales inspirées d'illustrations inédites sélectionnées dans les archives de l'auteur à l'Université de Californie à San Diego, a déclaré Dr Seuss Enterprises dans un communiqué à l'occasion de l'anniversaire de l'écrivain, décédé en 1991.

L'annonce arrive exactement un an après que l'entreprise fondée par la famille du Dr Seuss — dont le vrai nom était Theodor Seuss Geisel — a annoncé qu'elle cesserait de publier six titres de l'auteur, car ils contiennent des images racistes et insensibles, une décision qui a attiré à la fois des critiques et des éloges.

Dans And to Think That I Saw It on Mulberry Street, une personne asiatique est représentée portant un chapeau conique, tenant des baguettes et mangeant dans un bol. If I Ran the Zoo comprend un dessin de deux hommes africains pieds nus portant ce qui semble être des jupes d'herbe avec les cheveux attachés au-dessus de la tête. Les autres livres concernés étaient McElligot's Pool, On Beyond Zebra!, Scrambled Eggs Super! et The Cat's Quizzer.

Les nouveaux auteurs et illustrateurs seront d'origines diverses pour représenter autant de familles que possible, a déclaré Dr Seuss Enterprises. Les responsables de l'entreprise n'étaient pas disponibles pour commenter, a déclaré un porte-parole.

«Nous sommes impatients de mettre en lumière une nouvelle génération de talents qui, nous le savons, apporteront leur voix et leur style uniques à la page, tout en s'inspirant de la créativité et de l'imagination du Dr Seuss», a dit la présidente et chef de la direction de Dr Seuss Enterprises, Susan Brandt, dans un communiqué.

Les livres, sous la bannière Seuss Studios et publiés par Random House Children's Books, seront destinés aux lecteurs âgés de 4 à 8 ans.