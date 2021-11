Les grands espaces

Littérature

Sainte Chloé de l’amour

La vocation d’aimer ★★★★

Le troisième recueil de Chloé Savoie-Bernard est l’aboutissement d’un travail personnel et rigoureux entamé dans Royaume Scotch Tape (2015) et Fastes (2018). L’autrice maîtrise magnifiquement la langue et les images d’un vent puissant l’amenant encore plus loin, la déposant cette fois à l’intersection de l’amour et du divin.