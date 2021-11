Littérature

Quatre auteurs couronnés par L’Académie des lettres du Québec

L’Académie des lettres du Québec a préféré, pour une deuxième année consécutive, étant donné les mesures sanitaires en vigueur, remettre ses prix littéraires lors d’une cérémonie virtuelle, mardi. La soirée, animée par le journaliste et écrivain Michel Desautels et rythmée par les artistes Andrée Lévesque Sioui et Noël Habel, a couronné quatre auteurs grâce aux prix Alain-Grandbois (poésie), Marcel-Dubé (théâtre), Ringuet (roman) et Victor-Barbeau (essai).