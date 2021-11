Littérature

L’équilibre

L’Utopie pénitentiaire ★★★

Le système de L’équilibre, qui régit la société mise en scène par Cassie Bérard dans son cinquième roman, est une espèce d’Utopie pénitentiaire. Les grandes institutions carcérales ont en effet été démantelées au profit de cellules installées dans les cours de citoyens appelés « gardiens » et régies, entre autres, par des « ouvreurs » dont l’identité est tenue secrète et qui sont forcés de garder le silence au sujet de leur fonction. Or, les évasions se multiplient, vraisemblablement orchestrées par un groupe organisé.