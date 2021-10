Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Le Salon du livre de Rimouski de retour en présentiel

En attendant le Salon du livre de Montréal, qui se déroulera cette année au Palais des congrès (fin novembre), Rimouski accueillera plus d’une centaine d’auteurs du 5 au 7 novembre, au Centre des congrès de l’Hôtel Rimouski. Sont attendus notamment Tristan Malavoy, Jean Bédard, Laure Morali, Michèle Ouimet, l’invité d’honneur Sébastien Chabot ainsi que Michel Jean, qui sera le président d’honneur de cette édition sur la thème Modeler le futur. Attention : il faut réserver une plage horaire (d’une heure) pour visiter le Salon des exposants, mais c’est premier arrivé, premier assis pour assister aux activités de la programmation, qui ont lieu dans deux salles différentes. L’entrée au Salon du livre est gratuite.

Laila Maalouf, La Presse

Les midis Je lis québécois pour causer de livres

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Anaïs Barbeau-Lavalette

Les midis Je lis québécois se poursuivent cet automne, jusqu’au 14 décembre, sur la page Facebook de l’évènement. Ces causeries entre deux auteurs et un animateur à l’heure du dîner sont l’occasion de découvrir des livres québécois de tous genres. À ne pas manquer, prochainement : Émilie Perreault reçoit Anaïs Barbeau-Lavalette et Patrice Godin, le 2 novembre, et Kevin Lambert reçoit Audrée Wilhelmy et Larry Tremblay, le 9 novembre.

Laila Maalouf, La Presse

La collection « Savais-tu ? » a 20 ans

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Savais-tu ? Les dinosaures, de Michel Quintin, Alain M. Bergeron et Sampar

Savais-tu que la collection qui allie intelligemment documentaire animalier et bande dessinée créée par Michel Quintin, Alain M. Bergeron et Sampar a aujourd’hui 20 ans ? Le trio célèbre cet anniversaire en grand, en publiant une édition géante et bonifiée du premier titre, Savais-tu ? Les dinosaures, offerte dès le 4 novembre en quantité limitée. « Un jour, le vétérinaire en moi a eu l’idée de produire une série documentaire humoristique. Une collection sur les animaux qui permettrait aux jeunes et aux moins jeunes d’apprendre tout en s’amusant », explique l’auteur et éditeur Michel Quintin à la fin de ce tome. Le 75e titre de la série, consacré aux girafes, sortira au même moment. Vendus à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde, les livres de la collection québécoise « Savais-tu ? » ont été traduits, entre autres, pour la Chine, les Pays-Bas et la Suède.

Véronique Larocque, La Presse

Lancement du prix Hubert-Reeves 2022

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Hubert Reeves

L’Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS) a lancé l’édition 2022 du prix Hubert-Reeves. Ce concours littéraire créé en 2011, avec la collaboration de l’astronome Hubert Reeves et de sa famille, récompense les meilleurs ouvrages de vulgarisation scientifique produits en français au pays. En 2021, le prix Hubert-Reeves Grand Public a été attribué à Gilles Sabourin pour Montréal et la bombe (Septentrion), un ouvrage sur l’histoire des laboratoires secrets de la métropole pendant la Seconde Guerre mondiale. Le prix Hubert-Reeves Jeunesse a quant à lui été décerné à l’auteur Philippe Lemieux et à l’illustrateur Garry pour L’histoire du cinéma en BD 1 – L’image en mouvement (Michel Quintin), une bande dessinée qui invite les jeunes à découvrir l’histoire du cinéma de façon ludique. Les maisons d’édition de partout au Canada ont jusqu’au 12 décembre pour soumettre leur candidature. Le prix sera remis au printemps 2022.

Laila Maalouf, La Presse

Une nouvelle collection chez Lévesque éditeur

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Autant rester là, de Marc-Antoine Cyr

Lévesque éditeur lance une nouvelle collection baptisée « Vacarmeurs », dirigée par Robert Lalonde, avec un premier titre signé Marc-Antoine Cyr – Autant rester là. Le comédien québécois, diplômé de l’École nationale de théâtre, qui est installé à Paris, y raconte l’histoire d’un voyageur immobile qui envoie des signaux à une proche égarée, de sa chambre parisienne. Il a déjà signé une quinzaine de textes dramatiques, tant pour le grand public que pour les enfants. En librairie le 2 novembre.

Laila Maalouf, La Presse

Des rencontres publiques avec Hélène Dorion

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Hélène Dorion

L’autrice Hélène Dorion tient des rencontres publiques autour de son nouveau recueil de poésie, Mes forêts, paru au début d’octobre aux éditions Bruno Doucet. Les prochaines auront lieu le 31 octobre à la librairie Appalaches, à Sherbrooke (de 13 h à 15 h), et le 4 novembre à la librairie Morency, à Québec (de 18 h à 20 h). Elle sera également au Salon du livre de Rimouski, du 5 au 7 novembre.

Laila Maalouf, La Presse