Le Petit Prince, œuvre littéraire la plus traduite au monde

Le Petit Prince, chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, demeure en tête des œuvres les plus traduites de l’histoire de la littérature, selon un classement établi par la plateforme d’apprentissage Preply et rapportée par Le Figaro.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Le célèbre conte publié pour la première fois en 1943 totalise aujourd’hui plus de 382 traductions dans le monde. En avril 2017, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry avait célébré la 300e traduction du Petit Prince en hassanya, un dialecte du Sahara marocain. Il s’agissait d’une traduction pour le moins symbolique, car c’est cette région désertique qui avait inspiré l’auteur français dans l’écriture de son légendaire ouvrage.

Les quatre premières places du classement sont toutes occupées par des ouvrages de littérature jeunesse, Les Aventures de Pinocchio, de l’Italien Carlo Collodi, traduit en 300 langues différentes, arrivant deuxième, suivi des Aventures d’Alice au pays des merveilles du Britannique Lewis Carroll, traduit 175 fois et des Contes d’Andersen, du Danois Hans Christian Andersen, traduit en 160 différentes langues. Les aventures de Tintin, classées en huitième place, sont la série de bande dessinée la plus traduite de l’histoire ; l’œuvre de Hergé existe aujourd’hui en 93 langues et dialectes.

Le site éducatif d’apprentissage des langues Preply a répertorié et classé les livres les plus traduits dans 195 pays en analysant les données de la World Cat Library, qui réunit les collections de plus de 15 000 bibliothèques à travers le monde.

Fait à noter, les textes religieux ont été volontairement exclus du classement, la Bible pouvant par exemple être lue dans plus de 700 langues.