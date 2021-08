PHOTO LOIC VENNIN, AGENCE FRANCE-PRESSE

Une génération et plus de 6000 km les ont séparées, mais Gabrielle Roy et Gabrielle Colette « n’ont pas que le prénom en commun », souligne Frédéric Maget, directeur général de la Maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, à deux heures au sud de Paris, qui consacre une exposition aux deux femmes.