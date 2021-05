Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… Notre journaliste vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Nathalie Collard

La Presse

Valérie Perrin, irrésistible

C’est le roman Changer l’eau des fleurs, de Valérie Perrin, publié chez Albin Michel en 2018, qui remporte le prix du Club des Irrésistibles 2021. Fondé il y a 13 ans par Marie-Anne Poggi, Le Club des Irrésistibles est un club de lecture en ligne qui travaille en collaboration avec le réseau des Bibliothèques de Montréal. Cette année, le jury était composé de 105 personnes. Voici, dans l’ordre, les quatre autres livres qui ont remporté le plus de votes : Le consentement, de Vanessa Springora (Grasset, 2020), Les Foley, d’Annie-Claude Thériault (Marchand de feuilles, 2019), Les chars meurent aussi, de Marie-Renée Lavoie (XYZ, 2018), et Les aérostats, d’Amélie Nothomb (Albin Michel, 2020).

Du mouvement dans le monde de l’édition

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Marike Paradis

PHOTO FOURNIE PAR LES HERBES ROUGES Roxane Desjardins

Après plus de 20 ans à la tête du groupe Librex, filiale de Québecor qui chapeaute plusieurs maisons d’édition, dont Libre Expression, Stanké et Trécarré, Johanne Guay a annoncé qu’elle se retirait. Dès le 1er juin, c’est donc Marike Paradis qui assumera la direction éditoriale du groupe. Mme Paradis travaille au sein de Librex depuis une quinzaine d’années. Elle était directrice de création depuis 2017 et a notamment occupé le poste de directrice du développement web et numérique. Du côté de la maison d’édition Les herbes rouges, c’est une véritable révolution qui a lieu. Après 50 ans à la tête de la maison qu’il a fondée avec son frère Marcel, François Hébert passe le flambeau à une nouvelle génération. C’est Roxane Desjardins qui assumera la direction générale en plus de la direction littéraire, qu’elle partagera avec François Hébert. Avant sa nomination, Mme Desjardins était directrice adjointe de la maison d’édition, qui publie entre autres Carole David, Paule Baillargeon et Normand de Bellefeuille. Roxane Desjardins est également doctorante en littérature et autrice de deux livres de poésie et d’un récit. Finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général, elle a remporté les prix Émile-Nelligan et Félix-Leclerc.

Un biographe controversé

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Philip Roth :—The Biography, de Blake Bailey

Rien ne va plus pour l’auteur de la biographie de Philip Roth, Blake Bailey. Depuis son lancement en grande pompe le 6 avril dernier, la brique de 900 pages a été retirée des librairies américaines, et toute promotion, interrompue. Pourquoi ? Il semble que le biographe avait plusieurs squelettes dans son placard. Depuis la parution du livre, pas moins de trois femmes – deux anciennes étudiantes et une femme qui travaillait dans le monde de l’édition – sont sorties publiquement pour l’accuser de viol, d’agression et de harcèlement sexuel. Le principal intéressé se défend, mais il semble que la maison d’édition, WW Norton, n’ait pris aucun risque. Elle a annoncé la semaine dernière qu’elle allait faire un don équivalent à l’avance accordée à l’auteur à des organismes qui luttent contre les agressions sexuelles et qui offrent du soutien aux victimes. Son agence a également rompu ses liens d’affaires.

Rébellion chez Simon & Schuster

PHOTO MEG KINNARD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mike Pence

Si cela dépendait seulement des employés de Simon & Schuster, la maison d’édition ne publierait pas les mémoires de l’ancien vice-président des États-Unis Mike Pence. Ils sont environ 200 à avoir signé une pétition dans laquelle ils s’insurgent contre la publication de ce livre prévu pour 2023. Simon & Schuster est le deuxième éditeur en importance aux États-Unis. Il a déjà publié des livres d’anciens politiciens américains comme Hillary Clinton ou Dick Cheney. Ses employés demandent que la maison d’édition se tienne loin d’ex-membres de l’administration Trump. Leur prise de position a eu des échos dans la population américaine. Près de 3500 personnes ont également signé cette pétition.