Lorsque la collection d’un riche amateur d’objets archéologiques est mise en vente, Nili Broshi remet la main sur une tablette censée indiquer l’emplacement du Graal des reliques saintes : l’Arche d’Alliance. Elle n’est pas une néophyte dans cette quête : petite, elle suivait à la trace son père archéologue et a assisté au creusage des premiers mètres d’un tunnel devant mener à ce trésor, opération stoppée par la première intifada.

Alexandre Vigneault

La Presse

Nili se trouve devant plusieurs défis : monter une équipe sans que le rival de son père en ait vent… et poursuivre le creusage d’une voie qui mène sous un territoire palestinien. Ses collaborateurs et elle ne seront pas seuls sous terre. De l’autre côté du mur qui sépare Israël des Territoires occupés, des Palestiniens creusent aussi un tunnel destiné à la contrebande.

Rutu Modan, auteure israélienne lauréate d’un prix Eisner (pour Exit Wounds), jongle habilement avec les sensibilités dans ce récit rocambolesque où la quête intime se mêle au politique. En trame de fond, on retrouve bien sûr le conflit israélo-palestinien dans tout ce qu’il a de tragique, mais qu’elle parvient à aborder avec une touche d’humour.

La force de cette bande dessinée romanesque se trouve davantage dans cette manière fine de parler de pillages d’objets archéologiques, de terrorisme et d’intégrisme religieux qui frise l’absurde que dans sa facture visuelle. Elle mise sur une ligne claire qui évoque Hergé, mais avec un style moins porté vers la netteté ou la précision que l’expressivité. La mise en couleur est franche, assez lumineuse (on sent le soleil qui plombe), mais sans grande nuance.

Tunnels ne parvient pas, toutefois, à transcender totalement son caractère anecdotique. Les lecteurs peu curieux des reliques saintes et des jeux de coulisses de l’archéologie risquent d’y trouver peu d’intérêt. Sa part politique à la résonance pourtant internationale (il est notamment question de Daech), n’est pas assez prégnante pour porter le récit plus haut.