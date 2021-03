Pas facile d’être un artiste en région au Québec, notamment un acteur. Le comédien et dramaturge abitibien Alexandre Castonguay en sait quelque chose, lui qui s’est souvent payé des trajets de bus entre Rouyn et Montréal pour aller « à la pêche » dans la métropole. Quatorze allers-retours en 2015 ! Et plus souvent des touches que des prises…

Tout ça parce que l’Abitibi, et les régions québécoises en général, n’est pas assez développée culturellement, et que, bien souvent, c’est à Montréal que ça se passe, encore en 2021.

Alexandre Castonguay a donc pris sa plume et a écrit J’attends l’autobus pour transmettre ce que ça représente de vivre en Abitibi quand on aspire à créer, à montrer ses œuvres au plus grand nombre et à en vivre ! Partir de Rouyn pour aller dégoter un contrat à Montréal, ça prend au moins 240 $ de déplacement et il ne faut pas se plaindre de rester entre neuf et dix heures dans un autobus.

Le récit du comédien rouynorandien n’est pas une litanie de récriminations, mais un épanchement d’humeurs sur la réalité qu’il a vécue pendant des années, sur sa famille, sa passion de vivre et ses espoirs de changements. Des sentiments longtemps confiés à un commis d’épicerie français de la gare d’autocars de Berri-UQAM, un étudiant en art avec lequel il avait sympathisé à force de le retrouver quand il allait à Montréal. Un Français qui est le fil conducteur de cet ouvrage attendrissant qui nous plonge également au cœur de cette Abitibi qui se développe grâce à la résilience, la solidarité, la créativité, l’ouverture et la ténacité de ses citoyens.

Un récit qui éveille au défi de la régionalisation culturelle et de la commercialisation de l’œuvre théâtrale, trop peu souvent en tournée pour être présentée au plus grand nombre, selon Alexandre Castonguay. « Au diable la mise en marché pis les conférences de presse qui n’en finissent plus. Y a des moyens alternatifs, surtout dans un contexte rural, pour aller rejoindre les citoyens », écrit-il.

