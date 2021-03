Pour en finir avec le gaspillage alimentaire

De sable et de neige

La reine Chantal ★★★★

On dit qu’à défaut de voyager, on peut toujours s’évader dans les pages d’un livre. C’est exactement ce qui se produit quand on plonge dans le dernier opus de Chantal Thomas. La nouvelle membre de l’Académie française (elle a repris le fauteuil numéro 12 laissé vide par Jean d’Ormesson, mort en décembre 2017) nous convoque à un voyage au cœur de ses souvenirs d’enfance, dans la magnifique région du bassin d’Arcachon, près de Bordeaux. Et c’est une expérience belle et émouvante.