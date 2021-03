À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ministre de la Culture et des Communications du Québec Nathalie Roy a annoncé lundi matin l’entrée au Répertoire du patrimoine culturel de quatre femmes remarquables.

Luc Boulanger

La Presse

Elles seront désormais désignées comme « personnages historiques » ayant marqué l’histoire culturelle du pays. Il s’agit des auteures et romancières Gabrielle Roy et Laure Conan, ainsi que de deux figures marquantes du journalisme d’ici, Robertine Barry et Judith Jasmin, l’une au début du XXe siècle, l’autre dans les années 1950 et 1960.

« Ces femmes ont marqué l’histoire littéraire et journalistique du Québec. En les désignant comme personnages historiques, nous reconnaissons leur apport à notre culture, mais également le rôle qu’elles ont joué comme pionnières des droits des femmes. C’est avec plaisir que j’invite les Québécoises et les Québécois à découvrir ou à redécouvrir leur histoire et leurs œuvres qui nous rendent fiers », a indiqué Mme Roy par voie de communiqué.