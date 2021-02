… mais la vie continue

Bernard Pivot sans masque

(Paris) On pensait qu’à son âge, il aurait pris plus de précautions. Mais la COVID-19 ne l’empêche manifestement pas de recevoir chez lui, de préférence sans masque. L’œil vif, le sourcil blanc et épais, Bernard Pivot nous attend dans son appartement parisien, où les livres sont beaucoup moins nombreux qu’on ne l’imaginait. Raison de notre visite : l’ancien animateur d’Apostrophes et de Bouillon de culture vient de lancer… mais la vie continue, un roman qui aborde la question du vieil âge à travers une bande de vieux qui ne se refusent pas les plaisirs de la vie. On n’allait pas manquer l’occasion de lui parler aussi du milieu littéraire français, qui traverse actuellement une petite zone de turbulences…