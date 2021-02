Chaque dimanche, une personnalité publique nous confie quelles sont ses lectures du moment. Cette semaine, Pierre-Yves Lord, animateur d’Il est toujours 5 h quelque part (ICI Première) et coanimateur de Deux hommes en or (Télé-Québec).

Nathalie Collard

La Presse

Entre la pierre et la plume

IAM avec Baptiste Bouthier

Stock

IMAGE FOURNIE PAR STOCK Entre la pierre et la plume, de IAM avec Baptiste Bouthier

« Je suis fan de rap depuis l’adolescence, mais j’écoutais surtout du rap américain. IAM est le premier groupe français que j’ai écouté. Quand j’étais jeune, la France, c’était L’école des fans. Avec IAM, j’ai découvert la cité, l’accent de Marseille, le racisme, l’oppression. J’aime aussi leur humour au second degré et l’enrobage cinématographique de leurs chansons. Ce livre, c’est le legs des membres de IAM. Je l’ai lu en prévision d’une entrevue avec Akhenaton, que j’ai trouvé extraordinaire. J’avais l’impression de rencontrer un grand frère. »

Creative Quest

Ahmir « Questlove » Thompson

Ecco

IMAGE FOURNIE PAR ECCO Creative Quest, de Questlove

« La créativité, c’est ma religion, et ce livre-là, c’est ma bible. Il est annoté et rempli de Post-it. Questlove nous parle de sa quête créative. Il nous donne des outils pour gambader dans notre jardin créatif, et ce, dans plein de sphères comme la cuisine, la musique ou le jardinage. Après l’avoir lu, je me suis mis à créer des beats juste pour le plaisir, parce que ça me tente. Ça a même eu une influence sur ma manière d’être avec mes deux enfants. J’essaie de créer un milieu qui encourage la créativité en laissant traîner des instruments de musique dans la maison, par exemple. C’est un livre qui a eu un réel impact sur moi. »

Biomimétisme – La nature comme modèle

Emmanuelle Walker, Séraphine Menu

La Pastèque

IMAGE FOURNIE PAR LA PASTÈQUE Biomimétisme – La nature comme modèle, d’Emmanuelle Walker et Séraphine Menu

« J’adore me promener dans la section jeunesse des librairies. Les livres sont tellement beaux, il n’y avait pas autant de choix quand j’étais jeune. Parfois, je me gâte. Ce livre-là nous explique comment la nature a influencé différents secteurs de notre vie et c’est fascinant. Il y a tellement de solutions qui ont été développées par d’autres êtres vivants : on a inventé des colles industrielles en observant les moules ; des rubans adhésifs en copiant les geckos et des lumières DEL en s’inspirant des lucioles. C’est un livre qui parle du miracle de la vie. Le biomimétisme m’obsède tellement que je suis en train d’essayer de développer une série télé autour de ça. »