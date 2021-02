Après avoir captivé le monde lorsqu’elle a récité un de ses poèmes à la cérémonie d’inauguration du président Joe Biden, la poétesse de 22 ans Amanda Gorman se retrouve cette semaine sur la couverture du magazine TIME.

Marissa Groguhé

La Presse

On apprenait récemment qu’elle récitera un poème à l’occasion du Super Bowl ce dimanche et la voilà maintenant qui apparait en couverture du TIME pour une entrevue réalisée par l’ancienne première dame Michelle Obama, rien de moins.

Les deux femmes s’étaient croisées quand Amanda Gorman a lu The Hill We Climb, son poème écrit pour l’inauguration de Joe Biden et de Kamala Harris, le 20 janvier dernier. Elles s’étaient rencontrées deux fois auparavant, notamment en 2016, à la Maison-Blanche, lors d’un évènement pour le programme National Student Poets.

Vêtue d’une robe jaune rappelant le manteau qu’elle portait lors de l’inauguration, Amanda Gorman pose fièrement pour le TIME dans une mimique gestuelle des tableaux de la Renaissance.

Ce numéro s’intéresse à la « Renaissance Noire », un regain de vie que certains perçoivent dans la créativité des artistes noirs ces dernières années. Michelle Obama et Amanda Gorman y discutent, entre autres, du rôle de l’art dans l’activisme comme de la pression que les femmes noires subissent lorsque les projecteurs sont braqués sur elles.