Après les biographies de Frida Kahlo et de David Bowie, l’illustratrice espagnole Maria Hesse s’attaque à un thème beaucoup plus personnel : le plaisir.

Silvia Galipeau

La Presse

À mi-chemin entre le livre d’histoire de la sexualité féministe et le journal intime (illustré), l’ouvrage, qui se lit d’un trait, propose une incursion sans tabou dans un univers à la fois intime et universel, le tout agrémenté d’illustrations coquines et toujours de bon goût.

Entre les récits de son éveil sexuel personnel et les parcours de grandes femmes qui ont marqué l’histoire (d’Aphrodite à Erika Lust, en passant par Cléopâtre, Colette, Anaïs Nin ou Betty Dodson, sexologue et professeure de masturbation !), le propos, parfois décousu, n’en demeure pas moins audacieux, et son message, délicieux. Pour en finir avec la honte, l’ignorance, et bien sûr le puritanisme mal placé, elle invite en effet ici le lecteur (la lectrice !) à l’exploration et à la connaissance de soi.

Conseils pratiques en sus. Qui dit mieux ?

Maria Hesse. Le plaisir. Presque lune. 160 pages.