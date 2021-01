Chaque dimanche, une personnalité publique nous confie quelles sont ses lectures du moment. Cette semaine, Jean-Philippe Dion, animateur et producteur.

Nathalie Collard

La Presse

Nous méritons mieux — Repenser les médias au Québec

Marie-France Bazzo

Boréal

IMAGE FOURNIE PAR BORÉAL Nous méritons mieux — Repenser les médias au Québec, de Marie-France Bazzo

« Je m’intéresse beaucoup aux médias et à l’intérieur de moi, il y a un journaliste. C’est le métier que j’aurais aimé faire. J’ai déjà collaboré avec Marie-France Bazzo, c’est une fille brillante et j’avais hâte de lire son livre. Je trouve intéressante sa réflexion sur la frilosité des médias. Je ne suis pas 100 % d’accord avec tout ce qu’elle écrit et j’ai hâte qu’on puisse se voir pour en jaser devant un verre de vin. J’ai également l’intention de lire Tombée médiatique [Somme toute], le livre de Mickaël Bergeron qui parle aussi des médias. »

Em

Kim Thúy

Libre expression

IMAGE FOURNIE PAR LIBRE EXPRESSION em, de Kim Thúy

« J’ai lu tous les livres de Kim Thúy. J’ai même son livre de cuisine, je suis un fan ! Par contre, j’avoue que j’ai de la misère à embarquer dans une histoire quand je suis pris par le travail, et là, avec Star Académie [Jean-Philippe Dion est producteur exécutif], mon esprit est toujours occupé par mille idées. Je vais sans doute le mettre de côté et le reprendre au printemps quand les choses vont se calmer un peu. »

Les idées du jardinier paresseux — Potager

Larry Hodgson

Broquet

IMAGE FOURNIE PAR BROQUET Les idées du jardinier paresseux — Potager, de Larry Hodgson

« Ce livre est un classique du genre, tout le monde l’a dans sa bibliothèque. J’aime beaucoup le jardinage, c’est ma passion. J’aime mettre les deux mains dans la terre, ça me ramène à quelque chose de concret. Mais l’été dernier, j’ai eu de la misère avec mon potager. J’ai fini l’été avec un concombre. Disons que ça n’a pas été un grand succès [rires]. Alors quand j’ai des temps libres, je consulte ce livre en prévision de l’été prochain. »