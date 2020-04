Nos 25 meilleures suggestions de lecture pour les jeunes

Un bon livre, c’est génial pour s’évader et… améliorer ses aptitudes scolaires sans s’en rendre compte. Seulement voilà, les enfants ont déjà lu (et relu !) tous leurs albums, romans et bandes dessinées ? Voici 25 suggestions parmi les meilleures parutions de 2019 et 2020. À emprunter virtuellement à la bibliothèque ou à commander en ligne.